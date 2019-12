Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 40-jähriger Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag wurde ein 40-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße in Richtung Ortsteil Rohrbach unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Sparkasse" kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radler und einem nachfolgenden 71-jährigen VW-Fahrer. Dabei stürzte der 40-Jährige und zog sich Verletzungen am Rücken und der Hüfte sowie im Gesicht zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da der Unfallhergang bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfallablauf beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Insbesondere werden die Ersthelfer gesucht, die den Radfahrer nach dem Zusammenstoß betreut und versorgt hatten. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell