Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Kollision zweier Radfahrer im Begegnungsverkehr - fünfjähriges Mädchen wird verletzt

Kamen (ots)

In der Unterführung am Kamener Bahnhof kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer fünfjährigen Fahrradfahrerin aus Kamen und einem 39 jährigen Fahrradfahrer aus Bergkamen. Dies ereignete sich am 09.04.2020, gegen 14:15 Uhr, im Begegnungsverkehr. Trotz eines getragenen Fahrradhelmes verletzte sich das Mädchen durch den Sturz und wurde durch eine RTW Besatzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 39 Jährige blieb unverletzt und es entstand zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen kein Sachschaden. /Tu.

