Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe brechen zwei Autos auf und erbeuten Geldbörsen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hillegossen - Unbekannte nutzten die günstige Gelegenheit und stahlen in der Nacht auf Dienstag, den 31.03.2020, Wertgegenstände aus Fahrzeugen an der Straße Niedernholz und der Donoper Straße. Zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr schlugen die Täter zwei Seitenscheiben eines Audi A3 ein und griffen nach dem Portemonnaie im Seitenfach. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz eines Wohnhauses in der Nähe der Dingerdisser Straße. In derselben Nacht, zwischen 16:00 Uhr und 08:45 Uhr, schlugen die Täter eine weitere Fensterscheibe ein. Der betroffene 1er BMW stand an der Donoper Straße. Auch in diesem Fahrzeug fanden sie eine Geldbörse und nahmen sie an sich. Gegen 05:00 Uhr hatten Anwohner der Donoper Straße Geräusche gehört, die vermutlich mit der Tat im Zusammenhang stehen. Die Polizei rät, Wertgegenstände niemals im Fahrzeug liegen zu lassen. Für Diebe ist es ein Leichtes, in das Innere des Wagens zu gelangen. Weitere Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell