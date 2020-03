Polizei Münster

POL-MS: Gute Sicherung lässt Einbrecher auf der Straße stehen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten am Samstagnachmittag (14.3., 15:50 Uhr bis 16:40 Uhr) in ein Wohnhaus am Thomas-Mann-Weg einzubrechen. Die Unbekannten machten sich mittels stumpfer Gewalt am elektronischen Türschloss zu schaffen, beschädigten es, schafften es allerdings nicht die professionelle Sicherung zu entriegeln. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise an: 0251 270-0

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell