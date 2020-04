Polizei Bielefeld

POL-BI: Bewohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Bielefelderin überraschte in der Nacht auf Mittwoch, den 01.04.2020, einen Einbrecher in ihrem Haus an der Karlstraße. Zeugen gesucht. Die 45-jährige Frau stieß gegen 02:15 Uhr auf einen Mann in ihrem Haus in der Nähe der Rohrteichstraße, der gerade dabei war, Diebesgut zu verstauen. Der Eindringling hatte eine Fahrradtasche und eine Kindertasche in der Hand, als ihn die 45-Jährige entdeckte. Sofort schrie sie den Mann an und versuchte, ihn an der Jacke festzuhalten. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht. Er ließ die Taschen fallen und rannte durch die Haustür in Richtung Rohrteichstraße. Vermutlich war es dem Einbrecher zuvor gelungen, über die Terrassentür in das Haus einzudringen. Er verstaute diverse elektronische Geräte in den Taschen, die er dann am Tatort zurückließ. Lediglich ein Paar Kopfhörer nahm der Einbrecher mit. Laut Beschreibung der Bielefelderin war der Man mit einer weißen Camouflage-Jacke, einem Kapuzenpullover und einer Baggy-Jeans bekleidet. Er trug eine schwarze Base Cap und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

