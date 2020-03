Polizei Bielefeld

POL-BI: Transporter fährt auf Sicherungsanhänger

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Der Fahrer eines Ford Transit ist am Dienstagvormittag, 31.03.2020, auf der Autobahn 2 gegen einen absichernden Lkw mit Anhänger gefahren und leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten konnten Fahrzeuge die Unfallstellein in Richtung Dortmund über den Standstreifen passieren. Die Staulänge betrug etwa 5 Kilometer.

Auf der A 2 befindet sich zwischen den Rastplätzen "Niedergassel" und "Heideplatz" in Fahrtrichtung Dortmund seit einigen Tagen eine Baustelle. Am Dienstagmorgen war ein Absicherungsfahrzeug mit Anhänger auf dem linken Fahrstreifen platziert, um die Sperrung dieses Fahrstreifens anzuzeigen und Fahrzeuge nach rechts zu leiten.

Gegen 10:20 Uhr näherte sich ein Ford Transit Personentransporter auf dem linken Fahrstreifen der Baustelle. Außer dem 28-jährigen Fahrer aus Hamburg befanden sich keine Mitfahrer in dem Auto. Nach den ersten Erkenntnissen nahm er das Absperrfahrzeug verspätet wahr und stieß mit der Fahrzeugfront gegen den Absicherungsanhänger.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 28-Jährige leicht. Rettungssanitäter fuhren ihn in die Ambulanz eines Gütersloher Krankenhauses. Der Ford Transit und der Absicherungsanhänger wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Absperr-Lkw wurde im Heckbereich beschädigt. Den Sachschaden schätzten Autobahnpolizisten auf 50.000 Euro. Die Unfallstelle war nach etwa 2 Stunden wieder geräumt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell