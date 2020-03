Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrer beschädigt Transporter und flüchtet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Die Polizei Bielefeld sucht einen Fahrer, der in der Nacht auf Mittwoch, den 25.03.2020, mit einem Lkw kollidierte, der an der Gaswerkstraße stand. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein 63-jähriger Mitarbeiter eines Handwerkbetriebs hatte den weißen Renault Master am Dienstag, 24.03.2020, gegen 17:30 Uhr gegenüber eines Jugendzentrums an der Gaswerkstraße abgestellt. Als er Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Transporter an der linken Seite stark beschädigt war. Von der Fahrertür bis zum Hinterrad war das Fahrzeug eingedrückt und zerkratzt. Spuren am Unfallort deuteten darauf hin, dass der unbekannte Fahrer aus der Cheruskerstraße kommend die Gaswerkstraße befuhr. Auf Höhe der Unfallstelle kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Lkw auf der rechten Seite. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Beamte des Verkehrskommissariat 1 bitten Zeugen, sich unter der 0521-5450 zu melden.

