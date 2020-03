Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher versteckt sich hinter Tanne

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Sonntagmorgen, 29.03.2020, haben Polizeibeamte ein Duo an der Otto-Brenner-Straße entdeckt, bevor sie einen Einbruch verüben konnten.

Beim Anblick eines Streifenwagens suchte ein Mann gegen 03:55 Uhr in einem Vorgarten Schutz, während sein Begleiter weiter auf der Otto-Brenner-Straße in Richtung Heeper Straße ging. Der Streifenwagen stoppte an dem Grundstück, in Nähe der Einmündung Spindelstraße.

Bei der Nachschau in dem Vorgarten bemerkten die Polizisten den dunkelgekleideten Mann, der sich hinter einer hohen Tanne versteckte. Zeitgleich wurde der zweite Mann angesprochen und anschließend gemeinsam mit dem anderen am Streifenwagen kontrolliert.

Nach einigen ausweichenden Antworten zum Grund des Aufenthalts in dem Vorgarten, gaben der 22- und der 23-jährige Bielefelder ihr Vorhaben zu, in den nahegelegenen Kiosk einzubrechen.

Dazu waren sie mit einem Pkw hergefahren, den sie in der Nähe abgestellt hatten. In dem Auto lag Einbruchwerkzeug bereit. Dieses stellten die Polizisten sicher. Zudem war der 22-Jährige mit dem Auto gefahren, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Beide Männer sind der Polizei bereits wegen diverser Einbrüche bekannt und wurden wegen des versuchten Einbruchs angezeigt. Zudem erhielt der Jüngere eine Verkehrsstrafanzeige wegen des Drogenkonsums.

