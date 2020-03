Polizei Bielefeld

POL-BI: Streit zwischen Jogger und Hundebesitzer artet aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, den 30.03.2020, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bielefeldern in einem Waldgebiet am Senner Hellweg - Zeugen gesucht. Am Nachmittag wurden Polizeibeamte zu einem Streit gerufen, der sich zwischen einem 68-jährigen Jogger und einem 78-jährigen Hundebesitzer zugetragen hatte. In dessen Verlauf soll es auch zu körperlichen Übergriffen gekommen sein. Der 68-jährige Bielefelder gab an, gegen 17:00 Uhr auf dem Waldweg in der Nähe des Nordkampwegs gelaufen zu sein, als er von dem Hund des 78-Jährigen attackiert wurde. Zunächst lief er nach Hause, fuhr im Anschluss jedoch an die Stelle zurück, um den Hundebesitzer zur Rede zu stellen. Dieser soll sich jedoch uneinsichtig gezeigt haben und den Mann bespuckt haben. Außerdem soll der 78-Jährige dem Jogger zugerufen haben, dass er Corona habe, und mehrmals in seine Richtung geschlagen haben. Im Anschluss habe er sich auf den Boden gelegt und sich tot gestellt. Der 78-jährige Hundebesitzer beschrieb, dass der 68-Jährige mit dem Pkw zurückgekommen sei und ihn sofort lauthals angeschrien habe. Eine Verletzung durch einen möglichen Hundebiss konnte er jedoch nicht vorweisen. Er sei zwar erkältet und habe deswegen Abstand gehalten, jedoch habe er nicht gespuckt und auch nicht behauptet, dass er am Coronavirus erkrankt sei. Als er dem Jogger den Rücken zugekehrt hatte, warf dieser nach Angaben des Hundebesitzers mit einem schweren Stück Erde nach ihm und traf ihn am Hinterkopf. Darauf fiel der 78-Jährige zu Boden. Eine Reiterin soll ihm aufgeholfen haben und sich um ihn gekümmert haben. Die beiden Senioren stellten wechselseitig Anzeige wegen Körperverletzung. Beamte des Kriminalkommissariat 15 bitten die Reiterin sowie weitere mögliche Zeugen sich unter der 0521-5450 zu melden.

