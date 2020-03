Polizei Bielefeld

POL-BI: Vandalismus im Schulgebäude

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Sonntagvormittag, 29.03.2020, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Schule an der Universitätsstraße und richteten großen Schaden an.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist es den unbekannten Personen zwischen 07:00 Uhr und 10:45 Uhr gelungen, in das Schulgebäude, nahe des Kreisverkehrs, einzudringen. Sie gingen scheinbar gezielt in den Lehrerbereich und verwüsteten ihn mit Gegenständen, die sie vor Ort finden konnten. So verteilten die Randalierer Handcreme auf den Tischen und warfen rohe Eier auf den Fußboden.

Außerdem brachen sie mehrere Rollcontainer auf. Im Außenbereich wurde eine Weinflasche vergossen.

Ob die Unbekannten auch Diebesgut erbeuteten, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

