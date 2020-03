Polizei Bielefeld

POL-BI: Transporter fährt in Schlangenlinie über die A2

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Herford - Zwei Autofahrer haben sich am Samstagabend, 28.03.2020, bei der Polizei gemeldet, weil ihnen ein Lieferwagen auffiel, der in Schlangenlinie auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs war.

Eine 29-Jährige aus Bad Oeynhausen und ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Schaumburg bemerkten gegen 21:35 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Herford Ost einen Transporter, der ohne Beleuchtung auf der Autobahn fuhr. Zudem hatte der Fahrer die Seitentür seines Peugeot Boxer geöffnet.

Die 29-Jährige befürchtete, dass der Transporter verunglücken könnte und setzte sich mit ihrem Auto vor den Peugeot. Als sie die Fahrt verlangsamte, reagierte der Peugeot-Fahrer und hielt in Höhe des Autobahnkreuzes Bad Oeynhausen an.

Gemeinsam mit dem 55-Jährigen traf die engagierte Fahrerin auf einen angetrunkenen Fahrer am Steuer des Transporters, der allerdings weiterfahren wollte. Um den 49-jährigen Fahrer aus der Ukraine an der Weiterfahrt zu hindern, nahmen ihm die beiden Autofahrer den Zündschlüssel ab und warteten auf die alarmierte Polizei.

Polizeibeamte fuhren mit dem 49-Jährigen zur Autobahnpolizeiwache Herford. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der Peugeot-Fahrer bezahlte 900 Euro als Sicherheitsleistung und musste seinen Führerschein abgeben.

Die Polizei erinnert:

Wenn Sie auf Ihrer Fahrt etwas Gefährliches oder Auffälliges bemerken, wählen Sie sofort den Polizei-Notruf 110. Informieren Sie die Polizei über Ihre Beobachtungen und warten auf die Anweisungen der Polizeibeamten. In diesen besonderen Situationen sollten Sie versuchen, Ruhe zu bewahren und immer an Ihre eigene Gesundheit denken, um sich keinen Gefahrenmomenten auszusetzen. Mit Ihren wertvollen Informationen tragen Sie so dazu bei, dass Polizeibeamte ihre Arbeit vor Ort aufnehmen können.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell