PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der PD Limburg-Weilburg vom 22.02.2020

Limburg (ots)

1. Geparkter BMW - Mini zerkratzt

Tatort: 35781 Weilburg, Kruppstraße Tatzeitraum: Freitag, 21.02.2020, 09:30 Uhr bis 10:45 Uhr

Im Tatzeitraum wurde der vordere linke Kotflügel eines geparkten schwarzen BMW - Minis zerkratzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Tatort: 65520 Bad Camberg-Erbach, Im Kleinfeld Tatzeit: Freitag, 21.02.2020, 15.30 - 19.30 Uhr

Während der Tatzeit wurde das Grundstück eines Einfamilienhauses im Neubaugebiet von Bad Camberg-Erbach betreten. Es wurde ein Fenster aufgehebelt, welches jedoch mit einem Alarm versehen war. Durch den Alarm und einen bellenden Hund brachen der oder die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Hinweisgeber oder Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

