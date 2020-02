PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Limburger Polizei zu einer Veranstaltung im Rahmen der Nachwuchswerbung

Ein Dokument

Limburg (ots)

Zum ersten Mal findet am 28. Februar 2020 im Rahmen der Nachwuchswerbung der Polizei Hessen die Veranstaltung "Nachtschicht in Limburg" statt. Junge Menschen sind eingeladen, sich ein Bild über die beruflichen Möglichkeiten der Hessischen Polizei zu machen. In den Räumlichkeiten der Polizeidirektion Limburg-Weilburg können sich die Besucherinnen und Besucher bei den Einstellungsberaterinnen und -beratern und Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei, der Schutzpolizei sowie der Bereitschaftspolizei über den Polizeiberuf, das Studium und das Eignungsauswahlverfahren informieren. Darüber hinaus erwarten sie spannende Vorführungen und Einblicke in die Vielfalt der Polizeiarbeit. Im Rahmen eines "Blaulichtzirkels" wird den Interessenten unter anderem die Möglichkeit gegeben Testbereiche des Eignungsauswahlverfahren zu üben, spannenden Vorträgen zu lauschen oder auch eine Vorführung eines Diensthundführers zu besuchen.

Wer kann teilnehmen? Grundsätzlich können alle teilnehmen, die mehr über das Berufsbild der Polizeibeamtin/ des Polizeibeamten erfahren und sich eventuell bei der Polizei Hessen bewerben möchten.

Zeit: Freitag, 28.02.2020 von 20:00 - 23:00 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr)

Ort: Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Offheimer Weg 44, 65549 Limburg an der Lahn (Parkmöglichkeiten auf dem Parkdeck der Polizeidirektion Limburg-Weilburg - Zufahrt über die Straße "Am Schlag")

Anmeldung: Die Anmeldungen werden ab sofort und unverbindlich per Mail angenommen. Postfach: einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de Wir freuen uns auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell