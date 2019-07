Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Zeuge gesucht! Unfall im Begegnungsverkehr

Belm (ots)

Die Polizei in Belm sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am Donnerstag, 20.06.2019, gegen 18.05 Uhr am Power Weg ereignete. Ein Opel Corsa, der in Richtung Vehrte fuhr, berührte mit seinem Außenspiegel einen Ford Mondeo, dessen Fahrerin durch die Splitter verletzt wurde. Hinter dem Ford Mondeo soll sich Ermittlungen zufolge ein Motorradfahrer befunden haben, der noch versucht haben soll, den Opel Corsa anzuhalten. Dieser Motorradfahrer, der ggfs. auch Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Belm unter 05406 807790 zu melden.

