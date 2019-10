Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbrecher vertrieben; Soltau: Betrunken auf Fahrrad; Walsrode: Unfall verursacht und geflüchtet - Führerschein weg

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.10.2019 Nr. 1

23.10 / Einbrecher vertrieben

Munster: Am Mittwochmorgen, gegen 06.55 Uhr versuchte ein Einbrecher über die Eingangstür in ein Haus am Wacholdergrund in Munster einzudringen. Durch die Geräusche wurde der Bewohner aufmerksam - der Täter flüchtete. An der Tür konnten frische Hebelmarken festgestellt werden.

23.10 / Betrunken auf Fahrrad

Soltau: Weil er ohne Licht und entgegengesetzt der Fahrtrichtung die Celler Straße befuhr, kontrollierten Polizeibeamte am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr einen 49jährigen Fahrradfahrer aus Soltau. Der Mann zeigte alkoholtypische Ausfallerscheinungen und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,15 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

23.10 / Unfall verursacht und geflüchtet - Führerschein weg

Walsrode: Eine 19jährige Walsroderin beschädigte am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Haydnstraße mit ihrem Pkw ein anderes Fahrzeug, setzte zurück, verwechselte dabei Brems- mit Gaspedal und fuhr in einen Metallzaun. Anschließend flüchtet sie mit dem Pkw vom Unfallort. Die Fahrerin konnte ausfindig gemacht werden. Das geparkte Fahrzeug wies einen Schaden am Kotflügel und der rechten Fahrzeugseite auf. Der Zaun war auf einer Länge von etwa sechs Metern eingedrückt, wobei ein Element komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Gegen die Verursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein, der Führerschein wurde einbehalten.

