Polizei Bielefeld

POL-BI: Suche nach vermisstem Mann

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach einem 52-jährigen Bielefelder, der seit Dienstagabend, 31.01.2020, vermisst wird. Andreas F. wurde zuletzt am Mittwochmorgen, 01.04.2020, gegen 09:30 Uhr in Stieghorst gesehen. Er hatte an einem Wohnhaus geklingelt und sich mit Namen vorgestellt.

Der 52-Jährige kann sich nicht oder nur schwer orientieren. Er könnte allerdings auch öffentliche Verkehrsmittel im Stadtgebiet benutzen.

Die Personenbeschreibung:

Andreas F. ist 52 Jahre alt, etwa 187 cm groß, mit schlanker Statur. Er besitzt einen kurzen Dreitagebart und eine Glatze. Er trug eine blaue Mütze, eine khakifarbene Winterjacke und eine blaue Jeanshose und einen blauen Pullover.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

