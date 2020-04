Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Kreispolizei: Coronavirus ist kein Freibrief für Raserei

Kreis Unna (ots)

Die aktuell freien Straßen sind für einige Fahrzeugführer offenbar Grund zum Gasgeben. Das musste die Kreispolizei Unna bei einer Radarkontrolle am Mittwochnachmittag (08.04.2020) in Selm auf der Netteberger Straße feststellen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurden hier in etwa vier Stunden 120 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

22 Fahrzeugführer erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und mindestens einen Punkt in Flensburg, weil sie die zulässige Geschwindigkeit um mehr als 20 km/h überschritten haben, bei neun Fahrern kommt ein Fahrverbot von mindestens einem Monat hinzu. Weitere 98 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer mit 130 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

"In der schweren Zeit von Corona ist es nicht nachvollziehbar, wenn durch Raserei zusätzlich Menschenleben gefährdet werden. Geschwindigkeitsüberschreitung ist nach wie vor eine Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Daher werden auch in Zukunft weiter Kontrollen durchgeführt", betont Stephan Werning, Polizeirat und Leiter der Direktion Verkehr bei der Kreispolizei Unna.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell