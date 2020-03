Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beobachtet Täter live über Video

Gelsenkirchen/Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten haben gestern Abend (19. März) über die Videoüberwachung live beobachten können, wie sich vier Männer an einem Automaten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof zu schaffen machten.

Über die Videoanlage am Gelsenkirchener Hauptbahnhof konnten am gestrigen Abend Bundespolizisten live verfolgen, wie sich vier männliche Personen an einem Snackautomaten zu schaffen machten. Die deutschen Staatsangehörigen stießen zunächst mit der Schulter gegen den Automaten. Später zogen sich zwei der Männer ihre Kapuzen über, wobei sich einer von ihnen mehrmals mit voller Wucht gegen das Gerät warf. Offensichtlich gelang dabei Ware in den Ausgabeschacht. Bundespolizisten, die den gesamten Vorgang bis dahin über die Monitore mitverfolgt hatten, fahndeten sofort nach den Personen und konnte die Männer im Alter von 18 und 19 Jahren unmittelbar im Bereich des Bahnhofes stellen. Während der Überprüfung ihrer Personalien machten sie widersprüchliche Angaben zu ihren Reiseabsichten

Gegen die Düsseldorfer wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde ihnen ein Platzverweis erteilt.

