Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnreisender mit Schraubendreher angegriffen - Bundespolizei ermittelt

Düsseldorf, Schwelm (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. März) griff ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in der S 8 auf der Fahrt von Hagen nach Düsseldorf einen 17-jährigen Bahnreisenden mit einem Schraubendreher an.

Die Attacke verfehlte den jungen Mann nur knapp. Die getroffene Scheibe hingegen wurde bei dem Angriff schwer beschädigt.

Bei Halt im Bahnhof Schwelm flüchtete der Tatverdächtige. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das vorhandene Videomaterial sichern lassen.

Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 rund um die Uhr entgegengenommen.

