Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Für 400 Tage in die Justizvollzugsanstalt - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Düsseldorf (ots)

Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Neapel wurde gestern Abend durch die Bundespolizei eine Person festgestellt, die zur Festnahme ausgeschrieben waren. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hatte den Deutschen im Juni 2019 zu einer Freiheitsstrafe von 50 Tagen wegen Diebstahls geringwertiger Sachen verurteilt. Der Mann hatte bereits einen Teil seiner Strafe verbüßt, so dass er nun per Haftbefehl gesucht wurde, um seine Restersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen abzusitzen. Des Weiteren wurde er von der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Unterschlagung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen im Juli 2019 verurteilt. Da der aus Lüneburg stammende Mann die Geldstrafen in Höhe von 283,50 Euro und 677,- Euro nicht aufbringen konnte, wurde der 35-Jährige in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Außerdem fiel den Bundespolizisten im Rahmen einer Streife ein 63-jähriger Mann im Ankunftsbereich des Flughafen Düsseldorf auf, welcher sich beim Annähern der Streife verdächtig verhielt und vor den Bundespolizisten flüchtete. Bei einer Überprüfung wurde der Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg festgestellt. Der Deutsche wurde bereits im August 2018 wegen Erschleichen von Leistungen in 19 Fällen vom Amtsgericht Duisburg zu 125 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Nun muss der Mann noch 112 Tage in der JVA absitzen, weil er die Geldstrafe in Höhe von 896,- Euro nicht begleichen konnte. Zu dem kommt eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 225 Tagen, da das Amtsgericht Essen den Mann im Oktober 2018 und Juli 2019 wegen des gleichen Delikts verurteilt hatte.

