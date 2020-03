Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Graffitisprayer

Troisdorf (ots)

In der Nähe des Troisdorfer Bahnhofs nahmen Bundespolizisten heute zwei Graffititäter auf frischer Tat fest.

Heute Mittag, 18.03.2020, besprühten zwei Graffitisprayer einen abgestellten Zug in der Nähe des Troisdorfer Bahnhofs, als Bundespolizisten während ihres Streifengangs auf die Männer aufmerksam wurden. In Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde des Rhein Sieg Kreises stellten sie die Täter und sicherten umfangreiches Beweismaterial. Auf dem Zug wurde eine Fläche von ca. 8 m² besprüht, außerdem wurden in der näheren Umgebung drei Taschen mit mehreren Sprühdosen gefunden.

Für die Dauer der Maßnahmen wurden alle Bahngleise gesperrt, um eine Lebensgefahr auszuschließen. Hierbei entstand eine Gesamtverspätung von 229 Minuten bei insgesamt 18 Zügen.

Beide Männer (aus Bonn und Hamburg) wurden vorläufig festgenommen, konnten aber nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

Die Bundespolizei leitete gegen die 20 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren aufgrund von Sachbeschädigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell