Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 28-Jähriger schlägt mit Zange auf Dortmunder ein, Bundespolizei nimmt ihn vorläufig fest

Dortmund (ots)

Ein Dortmunder hat in der vergangenen Nacht (18. März) am Hauptbahnhof mit einer Kombizange mehrfach auf einen Mann eingeschlagen. Der 60-Jährige musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bundespolizisten können den Tatverdächtigen festnehmen.

In der vergangenen Nacht soll es im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Staatsangehörigen gekommen sein. Hierbei hat nach Aussagen von Zeugen ein 28-jähriger Dortmunder sein Gegenüber zunächst geschubst und soll ihm dann mit einer Kombizange mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Als Bundespolizisten vor Ort eintrafen, wurde der Tatverdächtige bereits von Zeugen festgehalten. Das Opfer, ein 60-jähriger Mann aus Dortmund, musste vom Rettungsdienst versorgt und später mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Ermittlungen, sollen frühere Streitigkeiten Grund der Auseinandersetzung gewesen sein.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen, konnte er später die Wache wieder verlassen.

