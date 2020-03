Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gepäckstück führt Bundespolizei zu gesuchtem Straftäter

Ein herrenloses Gepäckstück führte Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof zu einem per Haftbefehl gesuchten Mann.

Am Dienstagvormittag, 17.03.2020, wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Köln auf ein herrenloses Gepäckstück im Kölner Hauptbahnhof aufmerksam. Über eine Videoauswertung ermittelten sie den Aufenthaltsort des Besitzers und trafen ihn in einem Schnellrestaurant an. Bei der Identitätsfeststellung stellte sich dann überraschend heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl vom Amtsgericht Rostock wegen Diebstahls gesucht wurde, da er eine Geldstrafe von knapp 4.000,00 EUR nicht gezahlt hatte.

Der 36-Jährige aus Österreich wurde vorläufig festgenommen und erhielt anschließend die Gelegenheit, die Zahlung der Geldstrafe in die Wege zu leiten oder ersatzweise für 130 Tage ins Gefängnis zu gehen.

