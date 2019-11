Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Dieb hat es auf Kaffeekasse abgesehen

Enzkreis (ots)

Eine Kaffeekasse aus einer Schublade ist die Beute eines Einbrechers der in der Nacht zum Montag in ein Firmengebäude in der Straße "An der Enz" in Niefern-Öschelbronn eingebrochen hat.

Der Eindringling stieg zwischen 00.00 Uhr und 05.30 Uhr über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren öffnete er in sämtlichen Büros Schränke und Schubladen und nahm die aufgefundene Kaffeekasse an sich. Im Anschluss verschwand der Dieb bislang unerkannt.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041 96930 gebeten.

