Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Mit 160 km/h über die Hagener Straße: Polizei stellt nach illegalem Autorennen Führerscheine sicher

Schwerte (ots)

Die Kreispolizei Unna hat nach einem illegalen Autorennen am späten Dienstagabend (07.04.2020) in Schwerte die Führerscheine eines 29-jährigen Iserlohners und eines 24-jährigen Hageners sichergestellt.

Gutes Gespür bewies eine Streifenwagenbesatzung, als ihr gegen 23.35 Uhr an der Kreuzung Ruhrtalstraße/Westhofener Straße zwei verdächtige Fahrzeuge auffielen: ein VW Golf und ein Ford Focus.

Unauffällig folgten die Einsatzkräfte den beiden Wagen, die sich in der Folge mit stark überhöhter Geschwindigkeit offensichtlich ein Rennen über die Westhofener Straße und die Hagener Straße lieferten. Dabei erreichten sie zum Teil 160 km/h. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. In einem Wendehammer der Adolph-Kolping-Straße hielten die Fahrzeuge an. Daraufhin kontrollierten die Polizeibeamten die beiden männlichen Fahrzeugführer, bei denen es sich um einen 29-jährigen Iserlohner und einen 24-Hagener handelte.

Als die Einsatzkräfte die Führerscheine der Männer sicherstellten wollten, wurde der 29-jährige Iserlohner aggressiv, weshalb die Einsatzkräfte Unterstützung anforderten, die schnell eintraf. Letztendlich händigte er - wie der 24-jährige Hagener - seinen Führerschein aus. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

