POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Samstag 13.07.2019

Cloppenburg - Körperverletzung Am Freitag, 12.07.2019, gerieten gegen 19:00 Uhr zwei Frauen (35 und 41 Jahre) in der Bahnhofstraße mit einem unbekannten Mann aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsereignisses in eine verbale Auseinandersetzung. Im Zuge dieser Auseinandersetzung spuckte der Mann einer der Frauen ins Gesicht. Der Beschuldigte entfernte sich daraufhin mit seiner weiblichen Begleitperson vom Ereignisort. Die beiden Frauen verfolgten das Pärchen und wollten den Mann zur Rede stellen. Bei der darauffolgenden Kontaktaufnahme packte der Beschuldigte die jüngere Frau mehrmals schmerzhaft am Arm. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Cloppenburg. Cloppenburg - Teile von E-Bike entwendet Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, 10.07.2019 in der Zeit von 19:45 Uhr bis 22:30 Uhr vor dem Cine Center Cloppenburg, Osterstraße 38, Teile eines Frontscheinwerfers eines dort abgestellten E-Bikes. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen. Cloppenburg - Sachbeschädigung Zwischen Donnerstag, 11.07.2019, 17:00 Uhr und Freitag, 12.07.2019, 06:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mittels Pflastersteinen zwei Oberlichter der BBS Technik am Lankumer Feldweg 4 in Cloppenburg. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Essen - Trunkenheit im Verkehr / Unfallflucht Ein 33-Jähriger aus Essen befuhr mit seinem Pkw Mercedes die Bundesstraße 68 aus Richtung Quakenbrück kommend und bog an der Einmündung Quakenbrücker Straße nach links in Richtung Essen ab. Hierbei geriet er ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, kehrte aber zu Fuß wieder zurück. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,15 Promille. Der Mann behauptete, dass er erst nach dem Verkehrsunfall Alkohol getrunken habe. Ihm wurden zur Beweissicherung zwei Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Essen - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Freitag gegen 06:45 Uhr auf der Cloppenburger Straße in Essen. Ein 33-jähriger Cappelner bog mit seinem Pkw VW Golf von der Bartmannsholter Straße nach links auf die Cloppenburger Straße (B68) ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem von links aus Richtung Essen kommenden Pkw Mercedes des bevorrechtigten 22-Jährigen aus Essen. Nach dem Anprall wurde der Mercedes in die linke Böschung geschleudert und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beide Beteiligte wurden beim Anprall leicht verletzt. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

