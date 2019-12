Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann mit Glatze gesucht

Brilon (ots)

Ein Mann mit Glatze beschädigte am Dienstagabend ein Auto auf einem Kundenparkplatz auf der Gartenstraße. Er trat gegen die hintere Tür. Gegen 20 Uhr beobachteten Zeugen ein Auto, welches auf den Parkplatz fuhr. Hier stieg der Beifahrer aus. Dieser regte sich augenscheinlich auf und trat gegen die Tür eines geparkten Pkw. Anschließend stieg der Mann zurück in sein Fahrzeug und fuhr mit diesem davon. Der Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre alt. Bei circa 1,75 Meter Größe besitzt er eine kräftige Statur. Dazu trug der Mann eine Glatze. Der Fahrer des unbekannten Autos hatte braune kurze Haare und ist ebenfalls etwa 20 bis 25 Jahre alt. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

