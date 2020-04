Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Pkw Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug bei Überholvorgang und kommt von Fahrbahn ab - erheblicher Sachschaden und zwei verletzte Personen

Werne (ots)

Am Donnerstag (09.04.2020), gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 20 jähriger Mann aus Nordkirchen mit seinem Suzuki Swift die Kamener Straße in Fahrtrichtung Werne, nachdem er aus der Straße Südring auf die Kamener Straße einbog. Hinter ihm beabsichtigte ein 36 jähriger Mann aus Bergkamen, mit einem schwarzen Mercedes, den Nordkirchener zu überholen. Aufgrund einer Lenkbewegung des 20 Jährigen verlor der Mercedesfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Der Mercedes kollidierte mit zwei geparkten Pkw am Fahrbahnrand und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte einen ca. drei Meter tiefen Abhang hinab und kam in einem dortigen Garagenhof zum Stehen. Der Bergkamener konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen, wurde jedoch schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Auch der Mann aus Nordkirchen wurde medizinisch versorgt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kamener Straße in Fahrtrichtung Bergkamen gesperrt werden. Verkehrsregelnde Maßnahmen wurden durchgeführt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. /Tu.

