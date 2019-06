Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter Mountainbiker gesucht

Wesel (ots)

Am Montag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Radfahrer aus Wesel die Korbmacherstraße in Fahrtrichtung Herzogenring. Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr zeitgleich auf dem linken Fußgängerweg des Mölderplatzes in Fahrtrichtung Martinistraße in den Kreuzungsbereich. Der Weseler bremste, um eine Kollision zu vermeiden und stürzte dabei mit dem Rad zu Boden.

Als der Rettungswagen zur Unfallstelle kam und den leichtverletzten Weseler versorgte, verließ der andere Radfahrer offenbar wegen eines Missverständnisses die Unfallstelle.

Der beteiligte Radfahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Beschreibung:

25 - 30 Jahre alt, ca. 178 cm groß, kurze Haare. Der Unbekannte trug eine kurze, blaue Hose und ein dunkles T-Shirt. An beiden Oberschenkeln befanden sich Tätowierungen. Er war mit einem Mountainbike unterwegs.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

