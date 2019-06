Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Fahrradfahrer beschädigt Taxi

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Die Polizei sucht einen jugendlichen Fahrradfahrer, der gegen ein Taxi gefahren ist, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein 61-jähriger Taxifahrer aus Duisburg war am Donnerstag, 13.06.19, auf dem Weg nach Moers zum Krankenhaus. Der Mann musste am Kreisverkehr Homberger Straße / Heinrichstraße in Moers verkehrsbedingt warten. Plötzlich gab es einen Knall.

Von links war ein Fahrradfahrer gegen den Kotflügel vorne links gefahren und auf die Straße gestürzt. Danach stand der Fahrradfahrer wieder auf und fuhr in die Ernst-Holla-Straße Richtung Meerbeck weiter.

Der Radfahrer war männlich, zwischen 12-15 Jahre alt, hatte kurze, schwarze Haare, ein südländisches Aussehen und trug ein verwaschenes, schwarzes T-Shirt. Das Fahrrad ist schwarz und war wahrscheinlich ein Mountainbike.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

