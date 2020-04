POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht, weitere Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim. Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag kurz vor 16:00 Uhr wollte war ein 76 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Ellwanger Straße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Geschwister-Scholl-Straße wollte er nach links abbiegen. Aus der Geschwister-Scholl-Straße wollte ein 79-jähriger Rennradfahrer seinerseits offenbar nach links in die Ellwanger Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Opel. Der Radfahrer stürzte in der Folge und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf etwa 1.300 Euro.

Die Polizei Crailsheim sucht unter 07951 480-0 Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Schwäbisch Hall: Senior begeht Unfallflucht

Ein 83 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 17:10 Uhr von der Ausfahrt des Parkhauses Schied nach links in den Zwinger ein. Dabei übersah er einen von rechts aus Richtung Unterlimpurger Straße kommenden Opel eines 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Senior setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß jedoch unbeirrt fort. Der 58-jährige Opel-Fahrer konnte das Kennzeichen erkennen und verständigte die Polizei. Eine Streife konnte den Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Ihm droht nun eine Strafanzeige. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

In der Schmiedsgasse musste am Donnerstag eine 27 Jahre alte VW-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremsen. Dies übersah ein nachfolgender 34-Ford-Fahrer und fuhr auf den VW auf. Dabei entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro.

