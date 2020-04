POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendliche Straftäter inhaftiert, Zeugin nach Unfall mit Skateboard-Fahrer geuscht, versuchter Einbruch & Auffahrunfall

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Drei jugendliche Straftäter inhaftiert

Nachdem es Ende des vergangenen Jahres zu einer Häufung von Straftaten im öffentlichen Raum, insbesondere am Schorndorfer Bahnhof kam, ist es dem Polizeirevier Schorndorf und der Staatsanwaltschaft Stuttgart gemeinsam nun gelungen, die Hauptverantwortlichen zu ermitteln. Aufgrund der Vielzahl an begangenen Straftaten, darunter Raubdelikte, Körperverletzungen und Diebstähle, wurde gegen einen 15-jährigen Iraker, einen 17-jährigen Deutschen sowie einen ebenfalls 17-jährigen Syrer die Untersuchungshaft angeordnet und bereits in Vollzug gesetzt. Erfreut und erleichtert über den Ermittlungserfolg zeigte sich Polizeioberrat Markus Jatzko, Leiter des Schorndorfer Polizeireviers: "Durch intensive Ermittlungen ist es uns gelungen, die Haupträdelsführer für einen Großteil der entsprechenden Straftaten zu inhaftieren. Es zeigt sich, dass die intensivierten polizeilichen Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Schorndorf Wirkung zeigen", so Jatzko.

Schwaikheim: Zeugin nach Unfall mit Skateboard-Fahrer gesucht

Gegen 15:10 Uhr ereignete sich am Donnerstag zunächst ein Verkehrsunfall zwischen einem Skateboard-Fahrer und einer Autofahrerin. Der Skateboard-Fahrer fuhr die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte entlang und kollidierte im Einmündungsbereich mit einer 54-jährigen Ford-Fahrerin, welche von der Karlstraße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Der Skateboard-Fahrer selbst verletzte sich beim Unfall leicht, am Pkw entstand minimaler Sachschaden. Als ein 36-jähriger Zeuge dem Skater zur Hilfe kommen wollte, versuchte dieser, die Unfallörtlichkeit zu verlassen. Der Zeuge wollte dies verhindern und nahm daher das Skateboard an sich. Daraufhin bespuckte der Skater den Zeugen und schlug und trat mehrfach in dessen Richtung. Hierbei zog sich der 36-Jährige, der lediglich helfen wollte, leichte Verletzungen zu. Anschließend flüchtete der Skateboard-Fahrer. Kurz darauf kam eine ca. 60-jährige Passantin an der Unfallstelle vorbei, die den Namen des Skaters benannte. Der Polizeiposten Schwaikheim sucht nun zur Klärung des Falles dringend diese Zeugin. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 beim Polizeiposten Schwaikheim oder unter der Nummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Weissach im Tal: Versuchter Einbruch in Altenheim

Zwischen Donnerstag, 16.04.2020 und Donnerstag, 23.04.2020 versuchten bisher unbekannte Diebe in den Lagerraum eines Altenheims in der Straße Brüdenwiesen einzubrechen. Die Einbrecher gelangten allerdings nicht ins Innere des Lagers, hinterließen allerdings Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weissach im Tal unter der Telefonnummer 07191 352623 entgegen.

Aspach: Auffahrunfall

Ein 27-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinters fuhr am Freitag, gegen 8:25 Uhr die Landesstraße 1115 aus Großbottwar kommend in Richtung Backnang. Auf Höhe Großaspach bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 48 Jahre alte BMW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 4500 Euro. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

