POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht - Unfälle

Aalen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Lenker eines weißen Paketfahrzeuges mit dem Teilkennzeichen, AA-D ???, befuhr am Donnerstag um 16:30 Uhr den Bertha-von-Suttner-Weg in aufsteigender Hausnummer-Folge. Nachdem das Fahrzeug schließlich eine Linkskurve durchfuhr sprangen die nicht ordnungsgemäß verschlossenen Flügeltüren auf und schlugen in der Folge gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw VW. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 700 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden. Insbesondere wird die Person, die den Hinweis auf den weißen Sprinter gab, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Ellwangen: Unfallbeteiligte gesucht

Am Donnerstag, 09.04.2020 kam es zu einem Unfall auf dem Parkplatz am Feuerwehrhaus Röhlingen. Eine ältere Dame mit einem grauen Kleinwagen touchierte beim Ausparken einen dort abgestellten weißen Mazda MX5 Cabrio. Nachdem zunächst kein Schaden festgestellt werden konnte, verließen die beiden Unfallbeteiligten die Unfallstelle, ohne die Personalien auszutauschen. Nachdem an dem Mazda nun doch ein Schaden erkannt wurde, bittet die Polizei in Ellwangen die Dame mit dem Kleinwagen sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 07961 / 9300 zu melden.

Tannhausen: Mit Reh kollidiert

Am Freitag um 05.50 Uhr befuhr eine 24-jährige Lenkerin eines PKW Hyundai die Kreisstraße 3210 von Mönchsroth in Richtung Eck am Berg. Auf der Strecke kollidierte sie mit einem, die Fahrbahn querenden Reh, welches dabei getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Tannhausen: Auffahrunfall

Hintereinander befuhren am Freitag um 06:50 Uhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer und ein 20-jähriger Audi-Lenker die Kreisstraße 3210 von Eck am Berg in Richtung Mönchsroth. An der Einmündung zur Steinäckerstraße musste der Audi-Lenker abbremsen, was der Opel-Fahrer zu spät bemerkte und auffuhr. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Abtsgmünd-Untergröningen: Unfall beim Rangieren

Am Freitag um 12:40 Uhr musste auf der Kocherbrücke in der Haller Straße ein 51-jähriger Lenker eines Daimler-Benz Actros Sattelzuges rangieren. Hierbei übersah er einen PKW Opel, welcher im toten Winkel stand und touchierte dieses Fahrzeug. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

