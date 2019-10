Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schulgebäude

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Ein Schulgebäude an der Bergstraße war zwischen dem 27. Oktober (Sonntag), 15.30 Uhr und dem 28. Oktober (Montag), 6.30 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese beschädigten eine Glasscheibe und drangen so ins Gebäude ein. Anschließend öffneten sie mehrere Schränke. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

