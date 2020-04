Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Am Dienstag, 07. April 2020, gegen 11.55 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Hörsten/ Hörster Heide zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 23jähriger aus Melle mit einem Sattelzuggespann von der Straße Hörster Heide nach rechts auf die Straße Hörsten in Richtung Vörden aufzubiegen. Hierbei übersah er eine Fußgängerin. Diese wollte die Straße Hörsten in Richtung eines Parkplatzes überqueren. Die Fußgängerin wurde von dem Sattelzuggespann erfasst und verstarb an der Unfallörtlichkeit. Die Ermittlungen zur Identität der Fußgängerin dauern an. Der 23jährige erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut. Neben Rettungskräften und einem Notarzt befand sich die freiwillige Feuerwehr Vörden mit 11 Einsatzkräften vor Ort. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise voll gesperrt.

