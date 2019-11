Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191120 - 1192 Frankfurt-Nordend: Frankfurter Polizeichor lädt ein zu Weihnachtskonzerten in Frankfurt und Offenbach

Frankfurt (ots)

(kie/wi) Der Polizeichor Frankfurt am Main veranstaltet auch dieses Jahr wieder zwei besinnliche Weihnachtskonzerte. Der Frauenchor unter der Leitung von Damian H. Siegmund und der gemischte Chor "Unerhört" unter der Leitung von Marion E. Bücher-Herbst singen traditionelle Advents-und Weihnachtslieder. Der Männerchor des Polizeichores führt unter der Leitung von Steffen Bücher, der auch die Gesamtleitung des Konzertes inne hat, die bekannte Messe B-Dur (op. 172) von Josef Gabriel Rheinberger auf. Gesangssolisten sind die Tenöre Byeong Jun Park und Leonard Simanjuntak sowie die Bässe Torben Binding und Heeyoung Shin; Organist ist Fritz Walther. Die Moderation hat die ehemalige Schauspielerin Gaby Reichardt.

Das erste Konzert wird aufgeführt

am Samstag, den 30.11.2019, um 16.30 Uhr in der Wartburgkirche in der Hartmann-Ibach-Straße 108 in Frankfurt.

Das zweite Konzert findet

am Sonntag, den 01.12.2019, um 17.00 Uhr in der katholischen Kirche Sankt Marien, in der Bieberer Straße 55 in Offenbach statt.

Eintrittskarten zu 15 Euro im Vorverkauf sind beim Veranstalter unter der Mobilrufnummer 0175/276 4448 zu bestellen oder zu 18 Euro an der Tageskasse erhältlich.

Der Polizeichor Frankfurt freut sich auf Ihren Besuch und verspricht ein unterhaltsames und besinnliches Konzert.

