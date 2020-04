Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Roller entwendet, Farbschmierereien, Auto zerkratzt u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Rund 200 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Unfallverursacher an einem auf dem Remspark-Parkplatz in der Ruhrstraße abgestellten Roller der Marke Piaggio. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kollidierte der bisher unbekannte Fahrzeuglenker mit dem Kleinkraftrad, woraufhin dieses auf die rechte Fahrzeugseite fiel. Anschließend stellte der Unfallverursacher den Roller wieder auf und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die am Samstag zwischen 10:15 Uhr und 11 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Remshalden-Grunbach: Roller entwendet

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 23:30 Uhr und Samstagnachmittag, 15 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe einen in der Schulstraße abgestellten Roller der Marke Sachs. Zeugen, die Hinweise zum rot-schwarz-weißen Roller oder zu den Tätern geben können werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Berglen: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leichtverletzt wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 12:40 Uhr zwischen Birkenweißbuch und Oppelsbohm. Der Biker fuhr die Kreisstraße 1916 mit seiner Triumph in Richtung Oppelsbohm entlang und kam nach einem Überholmanöver alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte er, zog sich nach aktuellem Kenntnisstand dabei aber nur leichte Verletzungen zu.

Welzheim: Auto zerkratzt

Zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr wurde ein in der Kurzen Straße abgestellter Audi von einem bisher unbekannten Täter auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in der Straße Bei der Zehntscheuer mit Farbe. Teilweise wurden politische Parolen angebracht, die dem linken Spektrum zuzuordnen sein dürften. Der entstandene Sachschaden beläuft sich aktuellen Erkenntnissen zufolge auf rund 5000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagabend, 19:50 Uhr und Samstagmorgen, 6:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Ringstraße auf einem Firmenparkplatz abgestellten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am BMW wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach telefonisch unter der Nummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Einmündung Freibergstraße / Benzstraße. Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 18:45 Uhr die Freibergstraße entlang und wollte nach rechts in die Benzstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich überquerte ein bislang unbekanntes Mädchen mit ihrem Fahrrad die Benzstraße. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Autofahrer aus und prallte anschließend gegen die dortige Verkehrsinsel. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro am Mercedes. Das Mädchen fuhr anschließend in unbekannte Richtung weiter. Laut Beschreibung ist sie ca. acht bis zehn Jahre alt, hat blonde Haare, trug einen blauen Helm und ein rotes Oberteil. Zeugen, die Hinweise zu dem Mädchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag zwischen 12 Uhr und 22 Uhr einen im Akazienweg abgestellten Ford Fiesta und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Murrhardt: Polizistin bei Einsatz verletzt

Gegen 14:30 Uhr sollte am Sonntagnachmittag eine Frau, die sich offensichtlich im psychischen Ausnahmezustand befand, in eine Spezialklinik eingewiesen werden. Trotz gutem Zureden seitens Rettungsdienst und Polizei musste die 62-jährige letztlich mit körperlicher Gewalt in den Krankenwagen gebracht werden. Hiergegen wehrte sie sich heftig und verletzt dabei eine Polizistin leicht. Die Dame wurde in eine Klinik gebracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Aspach: Autofahrer nach Unfall gesucht

Ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer fuhr am Sonntagnachmittag, kurz vor 16 Uhr den Gehweg der Heilbronner Straße von Kleinaspach kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte entlang. Auf Höhe der Total-Tankstelle musste er aufgrund eines Pkw, der aus dem Tankstellengelände ausfahren wollte und sich auf dem Gehweg befand, auf die Straße ausweichen. Als er anschließend wieder auf den Gehweg fahren wollte, kam er zu Fall und stürzte auf den Gehweg. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Das Polizeirevier Backnang sucht daher nun Zeugen, die Hinweise zum bisher unbekannten Autofahrer geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07191 9090 beim Revier zu melden.

