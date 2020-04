POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwerverletzter PKW Fahrerin

Polizeidirektion Ludwigshafen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten 47-jährigen Frau, kam es am Dienstagabend, als diese mit ihrem PKW auf ein Tankstellengelände "Am Rübsamenhwühl" fahren wollte. Aufgrund eines körperlichen Mangels, geriet die Fahrerin auf das Gaspedal ihres automatikbetriebenen Fahrzeuges, wodurch dieses stark beschleunigte. Die Frau lenkte den PKW auf die Straße "Am Rübsamenwühl", fuhr dort ein paar Meter bis sie nach rechts von der Straße abkam und mit einem Fahnenmast kollidierte. Hierdurch wurde das Fahrzeug mit der Front vorwärts nach oben katapultiert, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Die Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

