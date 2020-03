Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Von Trickdieb bestohlen worden 25.03.20, 14:30-15:00 Uhr

Speyer (ots)

-Wie jetzt erst bekannt wurde, kam es am 25.03.2020 zu einem Trickdiebstahl auf einem Supermarktparkplatz Am Rübsamenwühl als eine 66-Jährige ihre Einkäufe in ihren PKW lud. Die Geschädigte wurde hierbei von einem unbekannten Mann nach einer Apotheke gefragt. Durch das Gespräch abgelenkt, bemerkte die Frau nicht, wie in der Zwischenzeit ihre Handtasche aus dem Einkaufwagen entwendet wurde. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Bereits Ende Februar kam es zu einem ähnlichen Fall auf diesem Parkplatz.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen-

