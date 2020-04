POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Bei einem Vorfahrtsunfall in der Murrhardter Straße ist am Donnerstagvormittag ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstanden. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Ford-Transit hatte um 10:45 Uhr von der Schilllerstraße kommend die Vorfahrt eines 62 Jahre alten Fahrers eines Ford Fusion missachtet, der in der Murrhardter Straße stadteinwärts unterwegs war.

Fellbach: Geparkter Audi beschädigt

Einen Sachschaden von circa 1.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker bei einer Unfallflucht zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Rosenstraße angerichtet. Der Unfallverursacher hatte mit seinem unbekannten Fahrzeug einen geparkten Audi, A3 gestreift, der ordnungsgemäß auf einem eingezeichneten Parkplatz kurz vor der Einmündung Albert-Schweizer-Straße abgestellt war. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Fellbach, Telefon 0711/5772-0.

