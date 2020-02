Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mit Handy telefoniert und mit Dienstwagen kollidiert

Heidelberg (ots)

Dass das Telefonieren am Steuer erheblich Gefahren mit sich bringt, erlebte am Freitagnachmittag der Fahrer eines Sprinters am eigenen Leib. Der 63-jährige Fahrer des Lieferwagens telefonierte mit seinem Handy, als er gegen 14.20 Uhr von der Heinrich-Lanz-Straße in Richtung Czernyring fuhr. Als an der Einmündung zum Czernyring ein ihm vorausfahrendes Zivilfahrzeug der Polizei anhielt, konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte beim Vorbeifahren den Dienstwagen. Verletzt wurde zum Glück niemand, es entstand ein Sachschaden von insgesamt mehre-ren Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell