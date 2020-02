Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Aggressiver Gast vor Tanzclub

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, informierte der Security Dienst eines Tanzlokals im Zollhofgarten die Polizei, dass sich vor dem Lokal eine Person aufhält, die mit einem Messer hantiert. Nach Eintreffen der Beamten konnte der 24-Jährige angetroffen werden. Ein Messer hatte er nicht mehr in der Hand. Als er kontrolliert werden sollte, griff er sofort die Beamten an. Er wurde daraufhin festgenommen. Bei einer Suche konnte das Messer im Eingangsbereich des Tanzlokals aufgefunden werden. Der 24-jährige zeigte sich weiterhin aggressiv und versuchte nach den Beamten zu treten und beschimpfte diese. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo er die Nacht über in Gewahrsam genommen wurde. Er muss sich nun wegen einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

