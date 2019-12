Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis): Fahrerin eines Großrollers gestürzt und verletzt. Zeugen gesucht!

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Silvestermorgen, gegen 07.10 Uhr, befuhr eine 27-Jährige mit ihrem dreirädrigen Motorroller die L 723 von Walldorf in Richtung Rauenberg. Auf der Eisenbahnbrücke stürzte sie aus bislang nicht bekannter Ursache und zog sich Verletzungen an den Beinen zu. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Zum Unfallzeitpunkt hatte sich auf der Brücke Glatteis aufgrund überfrierender Nässe gebildet. An dem Großroller entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Er wurde abgeschleppt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222 5709-0 zu melden.

