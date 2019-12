Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Kirchheim: Technischer Defekt löst Motorbrand aus

Mannheim (ots)

Am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, befuhr 32-jähriger Citroen Fahrer mit seinem Pkw die Straße Im Mörgelgewann. Nachdem er in den Kirchheimer Weg einbog stellte er fest, dass Flammen aus dem Motorraum schlugen. Ihm gelang es noch das Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und sich in Sicherheit zu bringen. Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Am Pkw des 32-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro.

