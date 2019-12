Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Rohrbach: Kurzschluss einer Fritteuse löst Feuerwehreinsatz aus

Heidelberg (ots)

Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, wurde in der Max-Joseph-Straße der Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Auslöser war ein technischer Defekt einer in Betrieb befindlichen Fritteuse. Der 37-jährige Wohnungsmieter und seine dreiköpfige Familie konnten die im 2 Obergeschoss befindliche Wohnung selbständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die verständigte Berufsfeuerwehr Heidelberg, die mit einem Löschzug vor war, konnte der Brand rasch löschen und so Schlimmeres verhindern. Neben dem Schaden an der Fritteuse entstand ein weiterer geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Nachdem die Wohnung umfangreich gelüftet wurde war diese wieder bewohnbar. Verletzte waren nicht zu verzeichnen.

