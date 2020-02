Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis: Motorrad entwendet, Zeugen gesucht

Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Schmerlaibstraße, in der Zeit von Donnerstag bis Samstag ein Motorrad der Marke Honda. Die Maschine des Typs CBR 900 RR Fireblade in orangener Farbe, stand in der Zeit verschlossen vor der Garage des Besitzers. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Maik Domberg

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell