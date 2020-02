Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot: Auto kollidiert mit Baum; Mutter und Kind zur Untersuchung in Klinik

St. Leon-Rot (ots)

Glück im Unglück hatte eine Mutter mit Ihrem 7-jährigen Kind. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie in der Kirrlacher Straße aus bislang unbe-kannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Mutter und Kind wurden von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie untersucht wurden. Zum Glück blieben beide unverletzt. Der Kleinwagen war stark beschädigt und wurde abge-schleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

