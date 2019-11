POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.11.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Eppingen: Einbruch in Café

Ein Café in der Eppinger Bahnhofstraße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem oder mehreren Einbrechern heimgesucht. Zugang zum Gebäude verschafften sich die Tatverdächtigen über ein ebenerdiges Fenster. Anschließend wurde wohl gezielt das Untergeschoß aufgesucht und eine verschlossene Holztür aufgewuchtet. Im nachfolgenden Raum wurden zwei Automaten aufgehebelt und das innliegende Bargeld entwendet. Wie hoch die Beute war kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden ist dagegen imens. Auf circa 10.000 Euro wird dieser geschätzt. Der Schaden durch den Einbruch selbst liegt bei circa 3.500 Euro. Die Polizei Eppingen sucht Zeugen. Wem im Bereich der Bahnhofstraße zur Tatzeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Lieferservice beklaut

Acht diverse Burger, so die Bestellung die am Dienstagabend, gegen 23.57 Uhr, bei einem Heilbronner Lieferservice einging. Als Adresse gab der Besteller die Wollhausstraße in Heilbronn an. Gegen 0.35 Uhr hatte der Auslieferer die Anschrift erreicht und klingelte an der Wohnungstür. Der Anwohner wusste jedoch nichts von einer Bestellung. Auf dem Rückweg zum Fahrzeug erkannte der Auslieferer eine Personengruppe von sechs Jungs und zwei Mädchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Jungs kamen auf den Mann zu und gaben an, drei Burger bestellt zu haben. Der Lieferant, dem das Verhalten suspekt vorkam, verweigerte die Herausgabe und stellte die Lieferbox auf den Rücksitz seines Wagens. Während er wegfahren wollte öffnete offenbar einer der Jugendlichen die hinterer Tür der Fahrerseite und entwendete die Transportbox. Anschließend rannte der männliche Teil der Gruppe in verschiedene Richtungen weg. Der Fahrer nahm die Verfolgung zu Fuß auf. Hierbei vergaß er sein Auto abzuschließen was zur Folge hatte, dass ihm, vermutlich durch die beiden Mädchen, Bargeld aus dem Wagen entwendet wurde. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten fünf Jugendliche ermittelt werden. Diese stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Drei der Angetroffenen waren zudem als vermisst gemeldet. Nun werden weitere Ermittlungen zeigen, wer für die Diebstahlsdelikte in Frage kommt.

Heilbronn: Unfallzeugen gesucht

Ein Unbekannter, möglicherweise der Fahrer eines Lkw, beschädigte beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen in der Heilbronner Schmollerstraße abgestellten Pkw. Der Audi A3, Sportsback, stand zwischen Montag, 19.30 Uhr und Dienstag, 6:45 Uhr, in der Schmollerstraße gegenüber von Gebäude 69 in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße geparkt. Seinen Audi zierten am Dienstagmorgen Beschädigungen in Höhe von circa 4.000 Euro. Das Schadensbild weist auf einen Lkw als Verursacherfahrzeug hin. Wer am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag im dortigen Bereich den Unfall beobachten konnte, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn: Trickdieb unterwegs

Ein Trickdieb war offenbar am Montagvormittag in Heilbronn unterwegs. Gegen 11 Uhr wurde ein 72-Jähriger von einem unbekannten Mann auf einem Parkplatz in der Gymnasiumstraße angesprochen. Dieser wollte von dem Senioren Geld für einen Parkautomaten gewechselt bekommen. Der Rentner holte seine Geldbörse heraus um das gewünschte Münzgeld zu tauschen und wurde dann von dem Trickser soweit abgelenkt, dass er sein Portmonaie kurzfristig aus den Augen verlor. In dieser Zeit muss der Dieb das gesamte Scheingeld unbemerkt aus dem Geldbeutel entnommen haben. Es handelte sich hierbei um circa 400 Euro. Dem Geschädigten fiel der Diebstahl erst später an der Supermarktkasse auf, als das zum Zahlen benötigte Geld auf einmal verschwunden war. Der Polizei gegenüber beschrieb er den Mann als etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er gab auch an, der ganze Diebstahl sei ihm wie ein Zaubertrick im Zirkus vorgekommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07131 1042500 an das Polizeirevier Heilbronn zu wenden.

Heilbronn: Cannabisplantage entdeckt

Zehn fast erntereife Cannabispflanzen konnten vor zwei Wochen in Heilbronn-Böckingen sichergestellt werden. Aufgrund von Zeugenhinweisen wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung einer 22-Jährigen beantragt und am Donnerstag, den 07.11., vollstreckt. Anstatt ihre Wohnungstüre auf das Klingeln hin zu öffnen, versteckte sich die Mieterin. Die Polizei war daher gezwungen die Tür gewaltsam zu öffnen. In der Wohnung befand sich außer der Mieterin ein weiterer Raum, in dem Hanfpflanzen und weiteres Material zur Cannabiszucht sichergestellt werden konnten. Eine kleine Menge Marihuana wurde ebenfalls in der Wohnung gefunden.

Bad Wimpfen: Zündler unterwegs

Am alten Friedhof in Bad Wimpfen stand am Montagnachmittag ein Papierkorb in Flammen. In der Damentoilette an der südwestlichen Ecke des Friedhofs hatten Unbekannte gegen 16.45 Uhr den Papierkorb angezündet. Das Feuer sprang auf einen Handtuchhalter über und auch die Deckenbeleuchtung wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Damentoilette und auch die Außenfassade wurden stark verrußt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Zündler geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07063 93340 beim Polizeiposten Bad Wimpfen zu melden.

