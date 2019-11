Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.11.2019 mit einem Berichten aus dem Main-Tauber Kreis

B290/Bad Mergentheim: Zwei überholen gleichzeitig - es kommt zum Unfall

5.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines missglückten Überholmanövers am Donnerstag letzter Woche auf der B290 bei Bad Mergentheim. Ein Traktor-Fahrer war gegen 13.20 Uhr zwischen dem stationären Blitzer und dem Abzweig nach Neunkirchen unterwegs, direkt dahinter fuhr ein 18-Jähriger in einem Mercedes und danach ein 54-Jähriger in einem Ford. Der Ford-Fahrer startete den Überholvorgang, um beide vor ihm befindlichen Fahrzeuge zu überholen. Gleichzeitig kam der junge Mann im Mercedes auf die selbe Idee und scherte ebenfalls zum Überholen des Traktors aus. Dabei streiften sich beide Fahrzeuge. Der 54-Jährige verließ daraufhin die Unfallstelle ohne Anzuhalten, er konnte allerdings über sein kennzeichen schnell ausfindig gemacht werden. Da der genaue Unfallhergang nicht ganz klar ist, hofft die Polizei auf Zeugen, die sich auch in der Autoschlange hinter dem Traktor befunden haben und das Geschehen beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Unfallzeuge gesucht

Glücklicherweise wurde niemand verletzt als es am Dienstagmittag zum Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam. Gegen 11.45 Uhr war eine 73-Jährige in ihrem Audi auf der Landesstraße zwischen Tauberbischofsheim und Külsheim in Fahrtrichtung Külsheim unterwegs. Vor ihr befanden sich zu dem Zeitpunkt ein dunkler PKW und ein LKW. Der Fahrer des PKWs und die Audi-Fahrerin setzten zum Überholen an. Gleichzeitig bog ein Opel-Fahrer von Eiersheim kommend nach links auf die Landesstraße in Richtung Tauberbischofsheim ab und kam nun den Überholern entgegen. Der bislang unbekannte Fahrer des dunklen Autos schaffte es noch seinen Überholvorgang abzuschließen und wieder vor dem LKW einzuscheren. So viel Glück hatten die restlichen Beteiligten nicht. Zwar versuchte der 72-Jährige Lenker des Opels noch abzubremsen als er den Audi auf seiner Fahrspur bemerkte, trotzdem kam es zur Kollision, bei der auch der LKW in Mitleidenschaft gezogen wurde. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 12.000 Euro. Nun sucht die Polizei den Fahrer des dunklen PKWs der den Laster zuerst überholt hat, da dieser möglicherweise weitere Angaben zum Unfallhergang machen kann. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Großrinderfeld: Auffahrunfall mit Verletzten

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Gerchsheim und Großrinderfeld zum Unfall. Um kurz nach 5 Uhr wartete eine 56-Jährige verkehrsbedingt auf Höhe Gerchsheim an der Einmündung auf die Landesstraße. Eine 21-jährige VW-Fahrerin erkannte dies wohl zu spät und krachte mit ihrem Fahrzeug in das Heck des vor ihr stehenden Skoda. Beide Frauen wurden leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme wurde die Strecke für etwa 15 Minuten komplett gesperrt. Auch die örtlichen Feuerwehren waren mit 32 Mann im Einsatz.

Wertheim: Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Vermutlich aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit kam es am Dienstagnachmittag zwischen Gamburg und Bronnbach zum Crash. Eine Opel-Fahrerin kam auf regennasser Fahrbahn zunächst rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Ecke einer Eisenbahnbrücke. Von dort wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam schließlich auf der linken Spur zum stehen. Die 21-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Opel wurde mit Totalschaden abgeschleppt. Weil sich durch den Regen auch ausgelaufene Betriebsstoffe des Fahrzeugs auf einer Strecke von gut 50 Metern auf der Fahrbahn verteilt hatten, waren auch die Feuerwehr und Straßenmeisterei vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

B290/Bad Mergentheim: Vier Autos ineinander geschoben

Mit leichten Verletzungen brachten Krankenwagen zwei Autofahrer am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus. Ein 28-jähriger war in seinem Skoda auf der B290 von Herbsthausen kommend in Richtung Bad Mergentheim unterwegs, als er auf Höhe des Parkplatzes Kaiserstein nach links Richtung Wachbach abbiegen wollte. Weil ihm Fahrzeuge entgegen kamen, musste er verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines Mercedes hielt daraufhin ebenfalls an und auch der dahinter fahrende VW bremste ab. Ein darauffolgender 61-Jähriger erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und krachte mit seinem Fahrzeug ins Heck des vor ihm befindlichen VW. Dieser wurde durch den Aufprall gegen den Mercedes geschoben, welcher dann wiederum auf den Skoda auffuhr. Der Unfallverursacher rutschte mit seinem Fahrzeug dann noch am VW vorbei und streifte diesen an der Seite, bevor er dann ebenfalls auf den Mercedes prallte und daraufhin zum Stehen kam. Sowohl die Fahrerin des VWs als auch der Lenker des Mercedes kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden ist indes hoch. Die Polizei schätzt ihn auf rund 28.000 Euro.

