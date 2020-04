Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Beton verloren - Farbschmierereien - Sachbeschädigung - Wildunfall

Aalen (ots)

Neresheim: Wildunfall

Am Donnerstag um kurz vor 6 Uhr befuhr eine 56-jährige Fiat-lenkerin die B466 von Ohmenheim in Richtung Neresheim. Kurz vor Ortsbeginn Neresheim erfasst sie mit ihrem PKW ein Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Bopfingen: Beton verloren

Im Kreuzungsbereich der L1080 und der K3298 wurde am Donnerstag um kurz vor 12 Uhr eine größere Menge frischer Beton auf der Fahrbahn festgestellt. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 960214 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Auf einer Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Uferstraße wurden zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochnachmittag, 16 Uhr, mehrere blaue Farbschmierereien angebracht. Unter anderem wurde ein Hakenkreuz in einem Kreis auf die Wand gemalt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

In einer öffentlichen Toilette in der Waisenhausgasse wurde am Montag um 8 Uhr festgestellt, dass eine Wand, die Toiletten und ein Raumteiler mit schwarzer und roter Farbe beschmiert wurden. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

An einem weißen VW Polo, der im Mühlweg abgestellt war, wurde der Kofferraumdeckel zerkratzt. Der Schaden in Höhe von etwa 800 Euro wurde am Mittwoch gegen 17.30 Uhr festgestellt.

